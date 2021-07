Gesundheit : Husten, Halsschmerz, Heiserkeit: Erkältungswelle im Anmarsch

Trier/Bitburg Mediziner verwundert: So viele Infekte haben die Ärzte im Sommer noch nicht erlebt. Vor allem Kinder sind betroffen und leiden unter den lästigen Auswirkungen.

Als Gründe dafür führen die regionalen Ärztinnen die Öffnung von Kindergärten und Schulen an, die in der Corona-Krise lange geschlossen hatten. „Kinder haben normalerweise bis zu 15 Infekte pro Jahr. Wenn sie eineinhalb Jahre kaum Kontakt zu Gleichaltrigen haben, können sie sich nicht mit Viren auseinandersetzen und keine Immunität aufbauen. Das holen sie nun nach“, sagen Seider und Lang. Dazu komme, dass das Wetter in diesem Sommer extrem wechselhaft sei, was eine höhere Zahl von Atemwegserkrankungen wahrscheinlich mache. Ärzte in der Region beschwichtigen, es handele sich um harmlose Erkältungskrankheiten. Eine Zunahme an Corona-Infektionen gebe es in ihrer Praxis in Trier nicht, die Wahrscheinlichkeit sei bei einem reinen Schnupfen und niedriger Inzidenz ohnehin gering, sagen die beiden Ärztinnen, die zur Sicherheit auf Infekt-Sprechstunden setzen. PCR-Tests in ihrer Praxis seien in den letzten Wochen „alle negativ“ gewesen.