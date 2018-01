Hohe Wasserstände: Mosel für die Schifffahrt gesperrt

Wegen erneuten Hochwassers ist die Schifffahrt auf der Mosel nun komplett eingestellt. Laut Angaben des Hochwassermeldezentrums Mosel in Trier lag der Pegel am Samstagmorgen in Trier bei rund 7,10 Meter, aktuell bei 6,98 Meter.

Dies sei zwar noch einmal ein vorübergehender Rückgang, das Wasser werde aber wieder ansteigen. Für den Lauf des Sonntags sei mit einem Anstieg auf bis zu 7,50 Meter zu rechnen. Für den Schiffsverkehr gesperrt wird der Fluss ab 6,95 Meter. Der normale Pegelstand der Mosel liegt bei etwa 3,25 Meter.

An den Schleusen Enkirch und Wintrich ging bereits am Freitag nichts mehr. Am Samstag war die komplette Mosel zwischen Koblenz und Metz in Frankreich für Schiffe gesperrt, wie ein Sprecher an der Schleuse Trier sagte. Ebenfalls gesperrt wurden bereits einige Straßenabschnitte, so auch an der Bundestraße 53 zwischen Zeltingen-Rachtig und Ürzig.

Damit steht die Mosel aber nicht so hoch wie beim vergangenen Hochwasser vor knapp zwei Wochen, bei dem tagelang die Schifffahrt unterbrochen war. Da stieg das Wasser in Trier auf 8,50 Meter. Straßen und Häuser wurden überschwemmt.

(shk/dpa)