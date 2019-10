Umwelt : Erneute Pannen in Cattenom: Reaktoren mussten gestoppt werden

Cattenom Gleich zwei Mal innerhalb einer Woche mussten jeweils zwei Blöcke des Kernkraftwerks Cattenom wegen Pannen heruntergefahren werden.

Erneut hat es einen Zwischenfall im Kernkraftwerk Cattenom gegeben. Wie der Betreiber, der französische Energiekonzern EDF, auf seiner Internetseite mitteilt, schaltete sich vergangenen Freitag gegen 9.30 Uhr Uhr Block 1 der Anlage während des laufenden Betriebs automatisch ab. Als Grund wird ein Fehler an einem Sensor an einem Dampfgenerator genannt. Am Montagmorgen sei die Produktion im ersten von vier Blocks wieder angelaufen, heißt es.

Erst eine Woche zuvor, am 18. Oktober, musste Block 4 während des laufenden Betriebs abgeschaltet werden. Nach Problemen mit einem Ventil an einem Dampfgenerator hätten Mitarbeiter die Produktion „gemäß den Betriebsvorschriften“ heruntergefahren, so die Mitteilung. Die danach erfolgte Kontrolle hätte ergeben, dass das Ventil ordnungsgemäß funktioniere. Danach sei die Produktion wieder hochgefahren worden. Um 12 Uhr habe Block 4 wieder in voller Leistung Strom produzieren können.