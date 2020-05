Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus : Erst öffnen die Spielplätze, dann die Museen in Rheinland-Pfalz (Update)

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mainz Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat in Mainz weitere Schritte genannt, wie das Land strenge Vorgaben lockert. Sie kritisierte den Bund scharf für geschlossene Grenzübergänge nach Luxemburg. Die regionale Wirtschaft schimpft: Es fehlt weiter ein Plan für die Gastronomie und Betriebe in Not.

In Rheinland-Pfalz stehen weitere Lockerungen in der Corona-Krise bevor. Ab Sonntag dürfen Kinder wieder die Spielplätze nutzen, die seit Mitte März gesperrt sind, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz. Kommunen dürften aber lokal entscheiden, einzelne Plätze nicht zu öffnen, wenn Gründe dagegen sprächen, sagte die Regierungschefin. Es gelte, sich an den Abstand von 1,50 Meter zu halten und an die Kontaktsperre, wonach man sich nur mit einer Person draußen aufhalten darf, die nicht im eigenen Haushalt lebt, heißt es in einer Verordnung des Landes.

Erlaubt sind ab Sonntag auch wieder Gottesdienste, sofern die Gläubigen Abstand halten, Mundschutz tragen, die Kirchen den Zutritt steuern und auf den Einsatz von Chören und Orchestern verzichten. Wieder öffnen dürfen alle Geschäfte, unabhängig davon, welches Sortiments sie anbieten und wie groß sie sind. Das hatte Dreyer bereits in einer Regierungserklärung im Mainzer Landtag angekündigt – und wäre rechtlich wohl ohnehin nötig geworden. Der Grund: Eine Klage von Möbel Martin hatte Erfolg, weil das Verwaltungsgericht Mainz die Beschränkung auf höchstens 800 Quadratmeter Verkaufsfläche aufgehoben hat. Das Möbelhaus will Filialen in Rheinland-Pfalz – wie in Konz – bereits am Samstag wieder öffnen. Das Land wollte dies mit einer neuen Verordnung ursprünglich erst ab Montag erlauben.

Spätestens am 11. Mai sollen wieder die Museen und Galerien in Rheinland-Pfalz öffnen. In der kommenden Woche wolle das Land mit Häusern und Betreibern über Hygienekonzepte sprechen, kündigte Ministerpräsidentin Dreyer an.

Tief enttäuscht sind Gastronomen nach einer Telefonkonferenz von Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Ein Fahrplan, wie es bei den Hotels und Gaststätten weitergeht, bahnt sich wohl erst nach dem 6. Mai an. Fachminister sollen Stufenkonzepte entwickeln. Dreyer deutete angesichts von hoher Kurzarbeit in der Branche an, es sei eine „existenzielle Frage“, der Gastronomie noch im Mai ein Signal zu geben. Albrecht Ehses, Geschäftsführer Tourismus der IHK Trier, sagte: „Wir hätten uns für die Unternehmen eine greifbarere Perspektive gewünscht. Sie brauchen ein konkretes Datum, zu dem sie wieder öffnen können.“ Die Kammer schätzt die Umsatzverluste für Eifel, Mosel und Hunsrück alleine wegen entgangener Übernachtungen seit Mitte März auf rund 100 Millionen Euro.

Die nächste Schalte zwischen Ländern und Bund ist für den 6. Mai geplant. Dann soll es unter anderem um Konzepte für Kitas, Schulen und den Sport gehen, sagte Dreyer. Die Politiker wollen an dem Tag auch zu einer Definition kommen, ab wie viel Besuchern ein Event zu Großveranstaltungen zählt, die bis zum 31. August verboten sind.