Justiz : Querdenker-Ärztin aus Hermeskeil scheitert vor Gericht

Trier/Hermeskeil Eine von der sogenannten Querdenker-Szene gefeierte Ärztin aus Hermeskeil sitzt weiter in Haft. Der Prozess gegen die 60-Jährige geht am Dienstag weiter. Das juristische Tauziehen an anderer Stelle hat die Medizinerin inzwischen verloren.