Bereits vor 50 Jahren hatte die Nato Pläne für den Mosel-Übergang

Von Bernd Wientjes

Die Pläne für eine durchgehende A 60 von der belgischen Grenze bis ins Rhein-Main-Gebiet sind schon alt. Exakt 50 Jahre alt. 1968 wurde nämlich damit begonnen, eine durchgängige vierspurige Trasse von der belgischen Grenze bis ins hessische Rüsselsheim zu bauen. Nicht etwa, weil der Autoverkehr es erforderte, sondern weil die Nato es verlangte. Sie wollte eine schnelle Verbindung zwischen den US-Militärflughäfen Spangdahlem, Hahn und Ramstein.

Erst nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Teilabzug der US-Truppen aus Rheinland-Pfalz wurden die Pläne für den Bau einer durchgängigen Autobahn fallengelassen. Im Dezember 2000 hat es dann einen Planfeststellungsbeschluss für die Anbindung der Bundesstraße 50, die durch den Hunsrück führt, an die von Belgien kommende A 60 gegeben – Startschuss für das Projekt Hochmoselübergang, das nach anfänglichen juristischen Auseinandersetzungen und Problemen beim Bau nun in die Endphase geht.

Ziel des laut Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier „größten Straßenbauvorhabens in Deutschlands“ ist, so sagt es der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing (FDP), „die Herstellung einer leistungsfähigen Straßenverbindung für den raumübergreifenden, internationalen, überregionalen und überörtlichen Verkehr“, sprich einer Anbindung an die großen Wirtschaftszentren wie etwa Brüssel und Frankfurt und an die Seehäfen in Antwerpen und Rotterdam.

Eine Bedeutung ist auch nach dem Wegfall der Pläne für eine Nato-Trasse geblieben: die bessere Anbindung des Flughafens Hahn, der mittlerweile freilich kein Militärflughafen mehr ist. Dafür aber ein Regionalflughafen zwar mit stetig rückläufigen Passagierzahlen, dafür aber mit mittlerweile wieder steigendem Frachtaufkommen. Durch den Hochmoselübergang würden zusätzliche Impulse für die weitere Entwicklung des Flughafens Hahn gesetzt, sagt Wissing. Das sieht auch der Präsident der Trierer IHK, Peter Adrian, so.

Der Hahn werde durch die Brücke „als bedeutende Logistikeinrichtung“ gestärkt. Allerdings verlangt er, dass die B 50 durchgängig vierspurig ausgebaut werde. Nach der Hochmoselbrücke verenge sich die Fahrbahn bis zum Flughafen weiterhin auf zwei Spuren. „Diese Lücke muss zügig geschlossen werden, damit der Hochmoselübergang sein ganzes Potenzial entfalten kann“, fordert Adrian.