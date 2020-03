Mitteilung des Ministeriums : Erster Corona-Toter in Rheinland-Pfalz bestätigt

Bad Ems Zum ersten Mal ist in Rheinland-Pfalz ein Mensch am Coronavirus gestorben. Das teilt das Gesundheitsministerium mit. Auch die Zahl der Erkrankten steigt weiter.

In Rheinland-Pfalz ist der erste Mensch an dem neuartigen Coronavirus gestorben: „Das Gesundheitsministerium wurde soeben über einen Todesfall informiert“, so eine Mitteilung des Landsgesundheitsministeriums.

Demnach handelt es sich bei der Person um eine 84-jährige Frau aus dem Westerwaldkreis. Sie sei am 17. März in instabilem Zustand in die Paracelus-Klinik in Bad Ems eingeliefert worden.