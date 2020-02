Kostenpflichtiger Inhalt: Warnung vor Kleriker Nr. 20 : Erstmals interne Kirchendokumente über Missbrauch öffentlich in Trier gezeigt

Trier In Trier werden erstmals interne Kirchendokumente über Missbrauchsfälle öffentlich gezeigt. Dabei geht es um „Opfer von Kleriker Nr. 20“. Hat das Konsequenzen?

Eine der wohl eindrucksvollsten Folien projiziert Thomas Schnitzler erst gegen Ende seines gut anderthalbstündigen Vortrags an die Wand. Darauf zu sehen: Schwarz-Weiß-Fotos von neun Jungs, die in den 1950er Jahren geboren worden sind. Die Vornamen und Geburtsjahre der Jungen sind – alphabetisch geordnet untereinander aufgeschrieben. Darüber steht in roter Schrift: Opfer von Kleriker Nr. 20.

Wer sich hinter Kleriker Nr. 20 verbirgt, wird an diesem Abend nicht öffentlich thematisiert. Doch einigen Anwesenden ist er bestens bekannt: Es sind Missbrauchsopfer des katholischen Geistlichen, der in den 1960er und 70er Jahren an mindestens drei Orten in der Region sein Unwesen getrieben haben soll, bevor er 1973 laisiert wurde und in den Schuldienst eines Nachbarbistums wechselte.

Glaubt man dem Historiker und Sprecher der Opfervereinigung Missbit, Thomas Schnitzler, gab es in der Personalakte keine Angaben über ein eventuelles Kirchenrechtsverfahrens gegen den Geistlichen. Dabei wussten die damals Verantwortlichen über die pädophilen Neigungen des als charismatisch beschriebenen Mannes Bescheid. Diese Schlussfolgerung lässt sich aus dem am Dienstagabend erstmals öffentlich präsentierten Schreiben des früheren Offizials Albert Heintz „an den Hochwürdigsten Herrn Bischof von Trier, Herrn Dr. Bernhard Stein“ ziehen.

In dem zwei Seiten umfassenden Brief weist Heintz den Bischof ausdrücklich auf die sexuellen Übergriffe des damaligen Kaplans hin und fleht Bernhard Stein geradezu an, „die genannten Verfehlungen“ zu bestrafen. Die entsprechenden Paragraphen nebst Erläuterung aus dem kirchlichen Gesetzbuch fügt der Offizial gleich an. „Hat sich ein Kleriker mit Minderjährigen unter 16 Jahren schwer versündigt“, heißt es etwa in einem der von Heintz zitierten Paragraphen, „dann soll er suspendiert, als infam erklärt, jedes Amtes, jeder Dignität und überhaupt jeder Anstellung enthoben und in schweren Fällen mit Dienstenthebung bestraft werden.“

Der Kaplan wurde aber nicht bestraft, sondern nur gut zwei Monate nach dem Warnschreiben des Offizials vom Bischof zum Pfarrer im Eifelort Bettingen ernannt. Auch das von Stein unterzeichnete Ernennungsschreiben wurde am Dienstagabend erstmals öffentlich gezeigt.

Zu diesem Zeitpunkt, im Juli 1968, soll sich der Geistliche bereits an mehreren Messdienern vergangen haben. Insgesamt, schätzt Schnitzler, könnten es bis zu 60 Opfer gewesen sein. Vielen hätte ihr Leid und spätere Traumata wohl erspart bleiben können, wenn Bischof Bernhard Stein damals gehandelt hätte. Doch bis das Bistum den längst laisierten ehemaligen Priester anzeigte, vergingen nach dem Schreiben 32 Jahre.

Es wären wohl noch mehr geworden, hätten nicht die Enthüllungen über die jahrzehntelangen Übergriffe am Berliner Canisius-Kolleg vor zehn Jahren den Missbrauchsskandal ins Rollen gebracht. Auch im Bistum Trier meldeten sich damals erste Opfer, die von katholischen Geistlichen missbraucht worden waren. Nach den zuletzt bekanntgewordenen Zahlen über das Ausmaß an Missbrauch in deutschen Diözesen findet sich Trier bei der Zahl der Opfer (442, davon 252 männlich) und Täter (148 Priester) in der Spitzengruppe wieder.

Die Opfervereinigung Missbit schätzt, dass allein von den 325 Priestern, die Bernhard Stein in seiner Zeit als Bischof geweiht habe, zehn Prozent später Täter geworden seien. Die durchnummerierten und mit Augenbalken versehenen Fotos von 26 der laut Missbit wegen sexueller Übergriffe beschuldigten Priester werden am Dienstagabend an die Wand projiziert. Thomas Schnitzler gibt zu jedem Fall ein kurzes Statement ab, sagt etwas über die Vorwürfe, Tatorte und Häufigkeit der Versetzungen. Letztere wertet Missbit als Indiz dafür, dass der Betreffende irgendwo mal wieder aufgefallen sein könnte und deshalb in eine andere Pfarrei versetzt werden musste.

Der Fall Nr. 20 ist besonders gut dokumentiert, weil Thomas Schnitzler selbst dem Mann zum Opfer fiel und sich deshalb die Akten anschauen durfte. Der Trierer Historiker hatte in der Vergangenheit schon mehrfach auf die Vertuschungen unter Bischof Stein hingewiesen und unter anderem gefordert, dass mit dem Geld der nach dem 1993 verstorbenen Bernhard Stein benannten Stiftung auch Missbrauchsopfer entschädigt werden sollten. Am Dienstagabend erhebt Schnitzler die Forderung, den erst vor neun Jahren nach Stein benannten Platz zwischen dem Trierer Dom und dem Diözesanmuseum umzubenennen. Der zuständige Ortsbeirat hatte dies im Dezember noch mit knapper Mehrheit abgelehnt.