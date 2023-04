Viel erfolgreicher als Deutschland Warum Luxemburg den ESC so häufig gewonnen hat - aber nicht mehr teilnehmen möchte

Unter den fünf Künstlerinnen und Künstlern, die für Luxemburg die Titel holten, ist auch ein Name, der nicht nur ESC-Nerds etwas sagen dürfte: Vicky Leandros. Die gebürtige Griechin, die die Deutschen in den 70ern mit Titeln wie „Theo, wir fahrn nach Lodz“ in Ekstase versetzte, trat im Jahr 1972 mit dem Titel „Après toi“ für Luxemburg an und gewann prompt. Ihr Song überzeugte nicht nur beim ESC, wurde auch zur weltweit meistverkauften Single des Jahres 1972.