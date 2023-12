Vorreiter in der Branche Wie ein Unternehmen aus Föhren bis zum Conditioner für Hundesalons viele verrückte Produkte vermarktet

Föhren · Rund 230 Millionen Etiketten hat das Föhrener Unternehmen Etikett.de in diesem Jahr bislang gedruckt. Für seine Arbeit wurde es nun mit dem Branchenpreis zum „Etikettendrucker des Jahres“ in Berlin gekürt. Was die Etiketten aus Föhren so besonders macht.

14.12.2023 , 09:03 Uhr

Bei Etikett.de in Föhren wurden bislang rund 230 Millionen Etiketten gedruckt. Foto: Sabine Schwadorf Foto: Sabine Schwadorf

Wer nun zu den Festtagen nicht nur beim Inhalt auf Qualität achtet, sondern wen innovative, bunte oder haptisch ansprechende Etiketten zum Kauf animieren, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Produkt mit Etiketten von Etikett.de in Händen halten.