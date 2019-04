später lesen Justiz EU-Gericht: Beihilfen für Flughafen Hahn zulässig Teilen

Die vom Land gezahlten Beihilfen für den Flughafen Hahn und an die irische Fluggesellschaft Ryanair sind rechtmäßig. Das hat am Freitag das EU-Gericht in Luxemburg entschieden.