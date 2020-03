Aus Solidarität in der Corona-Krise : Europäische Radiosender spielen „You'll Never Walk Alone“ zur gleichen Zeit

Als Ausdruck von Solidarität haben am Freitag um 8.45 Uhr die europäischen Radiosender zeitgleich das Lied „You'll Never Walk Alone“ von Gerry & The Pacemakers gespielt.

Ursprünglich dazu aufgerufen hatte der niederländische Radiomoderator Sander Hoogendoorn.