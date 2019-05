Wahl : Vom kleinsten Dorf bis nach Brüssel: Große Spannung vor den Wahlen

Trier Bei der Kommunalwahl sehen Umfragen die CDU als klaren Sieger. Bei der Europawahl drohen Union und SPD herbe Verluste. Trierer Experte: Populisten und Euroskeptiker werden zulegen.

Über drei Millionen Rheinland-Pfälzer sind am morgigen Sonntag zur Wahl aufgerufen. Sie können gleich mehrere Stimmen abgeben. Neben der Europawahl findet auch die Kommunalwahl statt. In 2262 Ortsgemeinden, 30 verbandsfreien Gemeinden, 118 Verbandsgemeinden, 12 kreisfreien Städten, 24 Kreisen und in 450 Ortsbezirken werden neue Räte gewählt. Rund 67 000 Menschen bewerben sich um eines der ungefähr 32 000 Ratsmandate. Zudem können die Bürger direkt über 14 hauptamtliche Bürgermeister abstimmen.

Der TV wird online und in der Zeitung ausführlich über die Wahlen berichten. Im Laufe des Sonntags wird es einen ständig aktualisierten Ticker hier auf volksfreund.de geben. Dort berichten unsere Reporter aus den Wahllokalen, über Stimmungen und Kuriositäten am Rande der Europa- und Kommunalwahlen. Sobald erste Prognosen vorliegen, werden Sie darüber auf unserer Internetseite informiert. In der Montagausgabe der Zeitung berichten wir über die Europawahl aus regionaler Sicht und präsentieren die vorläufigen Ergebnisse der Kommunalwahl.

In den Niederlanden, wo wie in Großbritannien bereits am Donnerstag gewählt worden ist, wurde die Partei des sozialdemokratischen EU-Spitzenkandidaten Frans Timmermans nach einer Prognose mit 18,4 Prozent der Stimmen stärkste Kraft. Der neue Star der Rechten in dem Land, Thierry Baudet, landete mit seinem Forum für Demokratie (FvD) demnach nur auf Rang vier. In Großbritannien gibt es noch keine Prognosen. Einen Tag nach der Wahl dort hat gestern Premierministerin Theresa May angekündigt, am 7. Juni als Partei- und danach als Regierungschefin zurückzutreten. Das Brexit-Chaos wirke abschreckend auf die EU-Kritiker, glaubt Schild. „Die Probleme und Kosten, die ein Austritt aus der EU verursacht, sind den meisten Bürgern mit der Brexit-Debatte deutlich vor Augen geführt worden.“