Evangelischer Kirchenkreis Trier: Garantie  für Planstellen

Die Herbstkreissynode des Kirchenkreises Trier hat am Wochenende mit großer Mehrheit ein wegweisendes Planstellenkonzept beschlossen. Das hat das Öffentlichkeitsreferat des Kirchenkreises in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Kernaussage des Beschlusses: Die jetzigen Personalplanstellen sollen bis 2025 gehalten werden.

Der Superintendent des Kirchenkreises, Jörg Weber, sagte, dahinter stehe „die Überzeugung, dass wir uns nicht aus der Fläche zurückziehen wollen“. Das Planstellenkonzept biete „die Flexibilität, für die Zukunft gerüstet zu sein und im Zweifel zumindest teilweise Pfarrdienst durch andere hauptamtliche Dienste zu ersetzen“.

Vorgestellt wurde das Konzept von Pfarrer Thomas Berke als Mitglied der vorbereitenden Steuerungsgruppe des Kirchenkreises. Ihm zufolge ist es das Ziel, auf unterschiedliche Situationen angemessen reagieren zu können. So könne es in Zukunft sein, dass es keine Bewerber auf eine freie Pfarrstelle gebe. Dadurch dürfe die Arbeit in der Gemeinde jedoch „nicht zusammenbrechen“.

Es gebe allerdings auch „eine Bremse“, betonte Berke: „Es können nicht alle Gemeindepfarrstellen in gemeindepädagogische Stellen umgewandelt werden, es gibt ein Minimum an Pfarrstellen je Region.“ Die Finanzierung für die Stellen sei langfristig gesichert, erläuterte Berke. Wichtig sei dennoch, dass das Konzept, bei allen Entwicklungen im Kirchenkreis und in der Landeskirche, immer wieder auf den Prüfstand gestellt werde.