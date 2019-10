Trier Ein Mitglied der verdächtigten libanesischen Familie stand im Dienst des Auswärtigen Amtes. Auch ein Beamter der Bitburg-Prümer Kreisverwaltung und ein Polizist sind möglicherweise in den Fall verwickelt.

Möglicherweise ist ein ehemaliger Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Beirut in die Fälle von Schleuserkriminalität verwickelt. Der Mann soll bis 2017 in der Visastelle der deutschen Botschaft in der libanesischen Hauptstadt gearbeitet und dabei Visa-Etiketten unterschlagen haben. Diese fälschungssicheren Aufkleber werden in den Reisepass geklebt und dienen als Einreiseerlaubnis – etwa nach Deutschland. Der ehemalige Botschaftsmitarbeiter soll die Etiketten an Mitglieder der libanesischen Familie verkauft haben. Der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung, dass es sich bei dem Mann um ein Mitglied der libanesischen Familie handelt, die im Mittelpunkt der seit Ende vergangenen Jahres laufenden Ermittlungen steht. Der ehemalige Botschaftsmitarbeiter sei flüchtig, nach ihm werde gefahndet, sagt Fritzen. „Der lokal Beschäftigte ist nicht mehr für das Auswärtige Amt tätig“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Berlin zu dem die deutschen Botschaften im Ausland gehören.