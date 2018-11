Ex-Manager der Reh-Gruppe muss nicht zahlen

Das vom Trierer Landgericht verkündete Teilurteil im Rechtsstreit mit der Trierer Reh-Gruppe (der TV berichtete am 9. November) betrifft nicht nur den Chef der Trierer Sparkasse, sondern auch den früheren Geschäftsführer der Kloster Machern AG, Hans-Jürgen Lichter. Von Bernd Wientjes

Das Gericht wies die Schadenersatzansprüche in Höhe von 70 300 Euro, die die Reh-Gruppe, zu der die Kloster Machern AG gehört, wegen eines Grundstücksgeschäfts in Wittlich geltend gemacht hat, ab. Dabei ging es um die Verantwortung des Trierer Sparkassenchefs Günther Passek, dem damaligen Aufsichtsratschef der AG. Weil die Gesellschafter diesen entlastet hätten, könnten sie keinen Schadenersatz von ihm verlangen, so die Richter. Lichter wurde ebenfalls entlastet. Daher ist auch er nicht schadenersatzpflichtig. Bei dem Geschäft ging es um den Rückkauf eines ehemaligen Schwesternwohnheims auf einem Gelände in Wittlich von einer Grundstücksgesellschaft. Die AG hatte das gesamte Areal gekauft und der Gesellschaft verkauft.