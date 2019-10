Am vergangenen Donnerstag haben hunderte Polizeibeamte mehrere Objekte in ganz Deutschland in einer groß angelegten Razzia durchsucht. In Bitburg wurden zwei Personen unter anderem wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern festgenommen.

Bitburg/Beirut Der Libanese arbeitete für die deutsche Vertretung in Beirut. Er soll Visa-Etiketten gestohlen haben, mit denen Flüchtlinge illegal nach Deutschland gekommen sind. Das Auswärtige Amt bestätigt die Ermittlungen.

Ein ehemaliger Mitarbeiter der deutschen Botschaft in der libanesischen Hauptstadt Beirut ist nach Recherchen unserer Zeitung Mitglied des Bitburger Schleuser-Clans. Der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen bestätigte auf Volksfreund-Anfrage, dass gegen den Mann, der bis 2017 in der Visa­stelle der Botschaft gearbeitet haben soll, ermittelt wird. Er soll sogenannte Visa-Etiketten gestohlen und diese an Mitglieder seiner Familie verkauft haben. Mit Hilfe dieser Etiketten, die in die Reisepässe geklebt werden, sollen Syrer nach Deutschland geschleust worden sein. Drahtzieher dieser Schleusungen soll ein fünf- bis zehnköpfiger libanesischer Clan aus Bitburg sein. Dieser soll bis zu 15 000 Euro pro per Flugzeug nach Deutschland oder in die Niederlande gebrachten Syrer kassiert haben.