Kriminalität : Ex-Pfleger von Trierer Klinik zu angeschlagen für Missbrauchsprozess

Trier Ein heute 56-Jähriger soll sich an mehreren Patientinnen vergangen haben. Warum wurde die Sache bislang nicht verhandelt?

Die Vorwürfe sind nicht von Pappe: Mehrfach soll sich ein früherer Krankenpfleger in einer Trierer Klinik an Patientinnen vergangen haben. Ab Montag sollte sich der 56-Jährige deshalb vor Gericht verantworten – zweieinhalb Jahre nachdem die Trierer Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat.

Doch nun muss der auf vier Tage angesetzte Prozess vor der Vierten Großen Strafkammer erneut verschoben werden, wie unsere Zeitung auf Anfrage erfuhr. Der Grund: Die Kammer hat wegen des offenbar schlechten Gesundheitszustands des Angeklagten ein medizinisches Gutachten in Auftrag gegeben. Heißt: Es ist eher unwahrscheinlich, dass noch in diesem Jahr mit dem Prozess begonnen werden kann.

Der Prozess gegen die mutmaßlichen Bankräuber von Oberkail ist doch bereits terminiert. Nach Angaben eines Sprechers des Trierer Landgerichts ist Prozessauftakt gegen die drei Tatverdächtigen am 27. Juli. Für das Verfahren sind zunächst vier Verhandlungstage anberaumt. Am Dienstag hatte die Polizei bekanntgegeben, dass es für den über drei Jahre zurückliegenden Banküberfall von Oberkail und einen ähnlichen Überfall bei Mayen inzwischen drei Tatverdächtige im Alter zwischen 27 und 31 Jahren gibt. Die aus der Nähe von Essen stammenden Männer sitzen in Haft.

Laut Anklage war der heute 56-Jährige seit 1985 in einem Trierer Krankenhaus als Pfleger tätig. Insgesamt drei Mal, im Mai 2007, im Oktober 2015 und im Januar 2016, soll er an Patientinnen in einem Behandlungszimmer sexuelle Handlungen vorgenommen haben in der Annahme, dass die Frauen schliefen. Die Patienten seien aus medizinischen Gründen teilweise medikamentös sediert gewesen, heißt es in der Anklage.