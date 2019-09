Parteien : Ex-SPD-Chef Franz Müntefering sieht Bewerber-Casting skeptisch

Trier Die Hälfte der Vorstellungsrunden ist vorbei – ohne dass es ein klares Favoritenduo gibt. Der ehemalige Spitzengenosse spricht im Volksfreund-Interview von einem mutigen Versuch.

Dass die SPD künftig von einem Tandem geführt werden soll, begrüßt der ehemalige Vorsitzende. „Ich finde das gut; und ich finde auch gut, dass künftig eine Frau und ein Mann die Doppelspitze bilden“, so Müntefering am Rande eines Besuchs in Trier.

Inzwischen ist die Hälfte von insgesamt 23 Regionalkonferenzen vorüber. Auftakt war am 4. September in Saarbrücken. Die letzte Veranstaltung ist am 12. Oktober in München. Von den einst 17 Bewerbern sind noch 14 übriggeblieben, nachdem der einzige Einzelkandidat Karl-Heinz Brunner seine Bewerbung zurückgezogen hat. Zuvor hatte schon ein Team aufgegeben. Jetzt sind noch sieben Kandidaten-Paare am Start. Müntefering hält es für denkbar, dass bis zum Abschluss der bundesweiten Vorstellungsrunde „noch der ein oder andere aussteigt, weil er merkt, dass er keinen Erfolg haben wird“.