Trier Die Sorge wächst, dass sich das Virus in Einrichtungen ausbreitet. Die älteren Bewohner sind massiv gefährdet. Land erlässt Besuchsverbot.

Die Situation in einigen Pflegeheimen in Deutschland spitzt sich zu. In Wolfsburg sind in einer Einrichtung 22 Bewohner nach einer Corona-Infektion gestorben. In Nordrhein-Westfalen sind 32 Bewohner in 21 Pflegeheimen wegen des Virus gestorben, über 300 Bewohner sind infiziert. Auch in den über 500 Einrichtungen in Rheinland-Pfalz, in denen mehr als 40 000 Menschen betreut werden, wächst die Sorge vor einer Ausbreitung des Virus. „Wenn das Virus einmal in einer Einrichtung drin ist, ist es sehr kritisch“, warnt Markus Mai, Präsident der Landespflegekammer. Wenn ein Bewohner infiziert sei, könne sich das Virus schnell in einer Einrichtung ausbreiten.