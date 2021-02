Kostenpflichtiger Inhalt: Kriminalität : Nach Explosion in Berlin: Verfassungsschutz in Ermittlungen gegen Trierer einbezogen

Foto: dpa/Carsten Rehder

Trier/Berlin Warum kam es vor zwei Wochen in einem Berliner Hinterhof zu einer Explosion? Und was hatte ein 29-jähriger Trierer damit zu tun? In die Ermittlungen soll jetzt auch der Verfassungsschutz einbezogen werden.