Das gilt für Schüler und Arbeitnehmer Eisregen, Schnee und extreme Glättegefahr: Einige Schulen bleiben zu

Schulen können zudem selbstständig entscheiden, in welcher Form sie ein Angebot für digitalen Unterricht bereitstellen. Erste Schulen, wie das Thomas-Morus-Gymnasium in Daun, haben mitgeteilt, dass der Unterricht am Mittwoch für alle Schüler nach der sechsten Stunde enden wird. Auch die Integrierte Gesamtschule und das Gymnasium in Hermeskeil teilen mit, dass der Nachmittagsunterricht ausfällt. In Schweich bleiben alle weiterführenden Schulen zu, es soll eine Notbetreuung geben. Auch in Saarburg fällt der reguläre Unterricht unter anderem an der Realschule aus. Stattdessen finde Distanzunterricht statt, teilt die Schule auf Ihrer Internetseite mit.