Zemmer-Rodt Ein Gutachten nach dem F-16-Absturz ergibt, dass zerstörte Bäume Sondermüll sind.

Ein Großteil des Holzes des durch den Absturz eines US-Kampfjets in Zemmer-Rodt (Trier-Saarburg) im Oktober vergangenen Jahres zerstörten Waldes ist belastet. Das hätten von der Ortsgemeinde in Auftrag gegebene Untersuchungen ergeben, teilt Ortsbürgermeister Edgar Schmitt auf Anfrage unserer Zeitung mit.

In einem Drittel der im Waldgebiet zerstörten Bäume sei das krebserregende Benzol nachgewiesen worden. Benzol ist Bestandteil des Flugbenzins Kerosin. Zudem seien deutlich überhöhte Werte von Cadmium und Blei in den Hölzern nachgewiesen worden. Der Kampfjet vom Typ F-16 war am 8. Oktober kurz nach dem Start von der US-Airbase Spangdahlem (Eifelkreis Bitburg-Prüm) in das Waldgebiet kurz vor Zemmer-Rodt abgestürzt. Dabei wurden rund zwei Hektar Wald zerstört.