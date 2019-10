Zemmer Ist möglicherweise Kerosin und der in Kampfjets verwendete hochgiftige Raktentreibstoff Hydrazin nach dem Absturz der F-16 bei Zemmer (Trier-Saarburg) ins Erdreich eingedrungen und hat das Trinkwasser verseucht? Spezialisten untersuchen derzeit den Boden rund um die Absturzstelle.

Das Waldgebiet, in dem am Dienstag die F-16 in der Nähe von Zemmer (Trier-Saarburg) abgestürzt ist, bleibt weiterhin abgesperrt. Die Bundeswehr hat das Gebiet zum militärischen Sicherheitsgebiet erklärt. 50 Soldaten sicherten das Gelände weiträumig, sagte ein Bundeswehrsprecher volksfreund.de. Die Hoheit liege bei der Bundeswehr. Es sei normal, dass nach einem Absturz einer Militärmaschine das Gebiet zu einem Sicherheitsbereich erklärt werde. Damit soll sichergestellt werden, dass die Untersuchung an der Absturzstelle ungestört vonstatten gehen könne.