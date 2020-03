Kostenpflichtiger Inhalt: Unglück : F-16-Pilot spricht erstmals über Absturz: „Dann zog ich den Griff für den Schleudersitz ...“

Ein US-Kampflugzeug vom Typ F-16 Falcon startet auf der Airbase Spangdahlem. Eine Maschine gleichen Typs stürzte im Oktober bei Zemmer ab. Foto: dpa/Boris Roessler

Exklusiv Trier Der Pilot der Spangdahlemer Unglücksmaschine spricht erstmals über den Absturz im Oktober vergangenen Jahres und die Folgen.

Der Pilot eines Anfang Oktober nahe Zemmer-Rodt (Kreis Trier-Saarburg) abgestürzten Militärjets vom Typ F 16 hat sich jetzt erstmals öffentlich zu dem Unglück geäußert. „Bevor die meisten Leute auf der Airbase etwas von dem Absturz mitbekommen hatten, war ich schon wieder sicher zurück in Spangdahlem“, erinnert sich Hauptmann Stuart Wilson laut einem Bericht des Öffentlichkeitsreferats der Base an das Geschehen. Die Ehefrau des Piloten wird in dem im Internet erschienenen Artikel mit der Aussage zitiert, dass die Familie nur aufgrund der hervorragenden Leistungen der Flugplatz-Besatzung immer noch komplett sei.

Der Absturz des Kampfjets kurz nach dem Start war durch einen technischen Defekt bei schlechtem Wetter verursacht worden. Laut dem Anfang des Jahres erschienenen Untersuchungsbericht gab es einen Stromausfall an Bord der F 16. Dadurch fielen Flug- und Navigationsinstrumente aus. Der als sehr erfahren geltende Pilot habe noch mehrfach versucht, das System neu zu starten. Das sei aber Stuart Wilson nicht gelungen. Die Maschine sank immer weiter ab. Ein letzter Versuch des amerikanischen Piloten, die F 16 nach oben zu ziehen, misslang.

Genau eine Minute und 31 Sekunden nach dem Start in Spangdahlem löste Stuart Wilson den Schleudersitz aus. Er zog dafür an einem am vorderen Teil des Sitzes montierten Griff. „Die Treibsätze unter meinem Sitz zündeten, um mich aus der Maschine zu katapultieren“, beschreibt der Pilot den Augenblick, bevor er aus dem Kampfjet geschleudert wurde. Dann habe sich auch schon der Fallschirm geöffnet, und wenig später habe sich auch schon das Bergungsteam der Base um ihn gekümmert. Laut dem 31-seitigen Untersuchungsbericht zum Absturz war der Pilot mit seinem Fallschirm in einem Waldstück bei Dodenburg (Kreis Bernkastel-Wittlich) gelandet, etwa neun Kilometer Luftlinie vom Absturzort seines Jets Im Wald bei Zemmer-Rodt entfernt. Stuart Wilson konnte sich aus der misslichen Lage – er war mit dem Schleudesitz in einem Baum hängengeblieben – noch selbst befreien und wurde von einem Rettungshunbschrauber zur Airbase geflogen. Wie durch ein Wunder kam er mit Prellungen davon. Für Wilson und seinen Chef, Oberstleutnant Matthew Hoyt, auch und vor allem ein Verdienst der guten Ausbildung und erfahrener Kollegen, die sich um Wartung und Einsatzbereitschaft der rund 23 Millionen Euro teuren Maschinen kümmern. „Die zuständigen Soldaten bereiten alle Piloten der 480. Flugstaffel vor“, wird Hoyt in dem Artikel zitiert, „inspizieren und reparieren beispielsweise Überlebenskits, Fallschirme, Antigravtitationsanzüge, Helme oder Nachtsichtbrillen.“ Eine andere Wartungseinheit kümmere sich darum, dass die Schleudersitze ordnungsgemäß funktionierten, sagt der Oberstleutnant.

Wieder ein anderes Team der Spangdahlemer Base bringe den Piloten bei, wie sie sich in Notfallsituationen verhalten sollen, um möglichst ohne Blessuren davonzukommen. „Es ist weit aus mehr, als sich nur von bösen Jungs fernzuhalten“, sagt der Kommandeur. Die Piloten lernten beispielsweise, wie sie sicher mit dem Fallschirm landen können, ohne sich dabei zu verletzen.

Der US-Oberstleutnant ist nach eigenen Angaben stolz drauf, wie sich seine Leute vor und nach dem Absturz verhalten haben. „Alle haben einen unglaublichen Job gemacht und dafür gesorgt, dass die Dinge funktionieren, wenn sie funktionieren müssen“, sagt Matthew Hoyt. Nur wenn man auf potenzielle Probleme vorbereitet sei, könne man die Risiken mindern.

Ähnlich positiv über die Arbeit seiner Kollegen am Boden äußert sich auch Pilot Stuart Wilson: „Der erste Moment, in dem ich wusste, dass die Unterstützung auch funktionbiert, war, als ich den Griff für den Schleudersitz zog.“

Der zum Absturzzeitpunkt seit 21 Monaten in Spangdahlem stationierte Airforce-Angehörige war schon zehn Tage nach dem Unglück wieder voll flugtauglich, wie dem unserer Zeitung vorliegenden Untersuchungsbericht zu entnehmen ist. Unmittelbar nach dem Absturz hatten die Ärzte bei Wilson nur einen leicht erhöhten Puls festgestellt – als Folge des Ausstiegs mit dem Schleudersitz und des Rettungsmanövers – und leichtere Schmerzen am Rücken und an den Beinen, die laut Diagnose ebenfalls vom Ausstieg mit dem Schleudersitz resultierten und von der Fallschirmlandung im Baum samt dem anschließenden Herunterklettern.

Während Stuart Wilson schon wieder fliegen kann, wird der Wald bei Zemmer-Rodt, wo die Maschine im Oktober abstürzte und eine Schneise der Verwüstung hinterließ, wohl noch lange brauchen, bis er sich wieder erholt hat. Der zuständige Revierförster Thomas Grünhäuser schätzt, dass es 50 bis 60 Jahre dauert, bis der Wald annähernd wieder so aussieht wie vor dem Absturz. Über 1000 Bäume seien zerstört worden, sagt der Förster. Grünhäuser schätzt die Kosten für das Aufforsten und die Räumung der Waldfläche auf rund 30 000 Euro.

Derweil scheinen sich andere ökologische Folgen des Unglücks in Grenzen zu halten. Laut der für die Gewässer im Land zuständigen Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz ist eine „Gefährdung von Schutzgütern an der Absturzstelle nicht erkennbar“. Wasser und Boden seien demnach nicht verunreinigt und es seine keine weiteren Konsequenzen erforderlich.

Schleudersitz_InterRed. Foto: TV/Schramm, Johannes