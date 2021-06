Flaggenverbot an Kirche : Fahnen-Streit im Bistum Trier: Pfarrer muss Israel-Fahne vor Kirche entfernen

Foto: Herbert Gräff

Trier Wegen einer an der Pfarrkirche in Wallerfangen gehissten Israel-Fahne gibt es Zoff im Bistum Trier. Sogar der Weihbischof meldete sich zu Wort und ordnete an, die Flagge wieder abzuhängen. Der Pfarrer gehorchte – aber nur halbherzig.