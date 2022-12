Nahverkehr : Fahren demnächst weniger Züge und Busse in der Region?

Das Busangebot in der Region könnte schon bald ausgedünnt werden, wenn nicht mehr Geld fließt. Foto: dpa Foto: dpa/Stefan Sauer

Trier Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag ändert sich für die meisten Nahverkehrskunden in der Region kaum etwas. In der Eifel startet ein neues Busnetz. Die Fahrkartenpreise bleiben vorerst stabil – zumindest bis Februar.