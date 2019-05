Gefährliche Ablenkung : Busfahrer schaut Film während der Fahrt

Saarburg/Luxemburg Ein Fahrgast hat den Fahrer eines Pendler-Busses im Berufsverkehr auf der luxemburgischen A 1 gefilmt, während vor ihm im Cockpit auf dem Smartphone ein Film läuft. Dafür hat der Mann eine Abmahnung bekommen.

Das Video zeigt einen Busfahrer an seinem Arbeitsplatz. Der Mann, der verpixelt ist, hat mindestens eine Hand am Steuer. Neben dem Lenkrad ist ein fest installierter Monitor zu sehen. Er dient dem Fahrkartenverkauf und ist während der Fahrt nicht in Gebrauch. Neben dem Monitor läuft allerdings auf einem Smartphone ein Film. Das Gerät hält der Fahrer nicht in der Hand. Es ist auf einer Halterung befestigt. Im Hintergrund ist durch die Windschutzscheibe des Fahrzeugs zu sehen, dass der Bus im zäh fließenden Verkehr auf der luxemburgischen A 1 unterwegs ist. Ob der Busfahrer den Film intensiv verfolgt, ist nicht zu erkennen. Aufgenommen wurde das Video am Freitagmorgen.