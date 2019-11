Trier Auf einer privaten Datenbank sind die künftigen Fahrpläne für den ab 2030 geltenden Deutschland-Takt der Bahn veröffentlicht. Demnach erhält die Region eine deutlich bessere Fernverkehrsanbindung als bisher bekannt.

Grahnert trägt seit Jahren in seiner Freizeit Daten der Deutschen Bahn zusammen und bietet auf seiner Seite zu sämtlichen Fernzügen die exakten Wagenreihungen an. Laut dessen Auswertung soll von Dezember 2029 an täglich um 7.10 Uhr der IC 2304 Borkum von Trier bis nach Emden (Ostfriesland) fahren. Zwei Stunden später fährt dann der IC 2302 Norderney bis Norddeich Mole. Alle zwei Stunden bis 15.10 Uhr soll es diese Direktverbindung von Trier an die Nordsee geben. Um 17.10 Uhr soll ein IC bis Emden, zwei Stunden später bis Münster (Nordrhein-Westfalen) fahren. Alle diese Fernzüge starten in Luxemburg und enden dort auch in umgekehrter Richtung wieder.