Corona-Lockerungen : Fahrschulen im Land sollen nächste Woche öffnen

Trier/Mainz Seit Wochen warten viele Jugendliche und Erwachsene, die beruflich darauf angewiesen sind, ihren Führerschein zu machen. Doch wegen Corona sind Fahrschulen geschlossen. Nächste Woche sollen sie aber wieder öffnen, wie volksfreund.de aus dem rheinland-pfälzischen Verkehrsministerium erfuhr.

Viele Jugendliche sind sauer. Sie standen kurz vor ihrer Führerscheinprüfung, als im März die Fahrschulen im Land schließen mussten. Im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen wurde der theoretische und praktische Unterricht verboten. Seitdem ruht der Betrieb in den Fahrschulen. In Nordrhein-Westfalen durften sie bereits vor zwei Wochen öffnen, im Saarland war es Anfang der Woche so weit. Wie volksfreund.de aus dem rheinland-pfälzischen Verkehrsministerium erfuhr, soll es in Rheinland-Pfalz nächste Woche soweit sein. „ Aus Sicht des Verkehrsministeriums sprechen gewichtige Argumente für eine Öffnung des Fahrschulausbildungs- und -prüfbetriebs, zumal der Berufsstand und die Verbände hier zielführende Konzepte vorgelegt haben“, sagte eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage von volksfreund.de.