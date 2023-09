Mädchen missbraucht Entführungsfall Edenkoben: Immer mehr Details - Hätte die Tat verhindert werden können?

Im Fall Edenkoben kommen immer mehr Details ans Licht, die vermuten lassen, die mutmaßliche Tat hätte verhindert werden können. Ein 61-jähriger mehrfach verurteilter Sexualstraftäter soll am Montag eine 10-Jährige auf dem Weg zur Schule entführt und anschließend missbraucht haben. An diesem Freitag kommen in einer gemeinsamen Sondersitzung der Innen- und Rechtsausschuss des Landtags zusammen, um sich über den Ermittlungsstand zu informieren.