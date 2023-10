Kürzungen Weniger Geld für Freiwilligendienste? Diesen Angeboten in der Region droht das Aus

Freiwillig ein Jahr beim Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Trier arbeiten und dabei zum Rettungssanitäter ausgebildet werden. So wirbt die Stadt für eine Stelle als sogenannte FSJler. FSJ steht für Freiwilliges Soziales Jahr. Das Angebot richtet sich an Personen zwischen 16 und 26 Jahren. 2011 wurde als Ersatz für den mit dem Ende der Wehrpflicht abgeschafften Zivildienst der Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) geschaffen. Junge Menschen sollen sich im Rahmen dieses Dienstes gesellschaftlich engagieren – in sozialen, ökologischen oder kulturellen Bereichen. Die Freiwilligen bekommen für ihren zumeist einjährigen Einsatz in der Regel ein Taschengeld, mehr nicht.