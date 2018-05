Falsche Polizisten am Telefon zocken Senioren ab

In Trier hat der Prozess gegen drei Männer begonnen, die Mitglied einer Bande sein sollen, die als falsche Polizisten Senioren um ihr Erspartes und um Wertgegenstände gebracht haben sollen. Die drei legten Geständnisse ab. Von Bernd Wientjes

Von Bernd Wientjes

Trier Die drei Angeklagten, die beschuldigt werden, Mitglied einer Bande zu sein, die als falsche Polizisten hauptsächlich Senioren um ihr Erspartes und um Wertsachen gebracht zu haben, haben vor dem Trierer Landgericht Geständnisse abgelegt. Sie haben zugegeben im November vergangenen Jahres in wechselnder Besetzung das von den Betrogenen verlangte Geld und Schmuck an vereinbarten Stellen abgeholt zu haben und dafür zum Teil entlohnt worden zu sein. Wer die Senioren angerufen und sich als Polizist ausgegeben hat, wird an diesem ersten Prozesstag nicht klar. Möglicherweise führt die Spur in die Türkei.

Die Senioren erhielten einen Anruf, der entweder unter der Nummer der örtlichen Polizei oder unter der Notrufnummer 110 angezeigt worden sein soll. Der Anrufer mitgeteilt haben, das die Polizei einer Rumänenbande auf der Spur sei, die möglicherweise auch einen Einbruch bei dem Angerufenen plane. Daher solle dieser ihm sagen, wie viel Geld und welche Wertgegenstände er im Haus habe, damit man diese vor einem Einbruch sicherstellen könne. Ergaben sich im Laufe des Gespräches Hinweise, dass der Angerufene einen größeren Geldbetrag auf der Bank hat, so ist ihm vorgegaukelt worden, dass ein Mitarbeiter der Bank in Falschgeldgeschäfte verwickelt sei und daher die Polizei den Geldbetrag sicherstellen müsse.

Damit die Polizisten unerkannt bleiben und weiterhin verdeckt ermitteln könnten, sollten die Senioren das Geld verpacken und vor die Tür oder in den Hauskorridor stellen sollten. Ein Polizist käme das Geld dann abholen.

Das war wohl Aufgabe der drei in Trier angeklagten Männer, die alle zuletzt in Idar-Oberstein gewohnt haben. Der Hauptangeklagte, ein 27-Jähriger, soll mit dem Hintermann, der wohl auch für die Anrufe der falschen Polizisten verantwortlich sein soll, in Kontakt gestanden haben. Zwei Mal soll er mit einem 31-Jährigen zu Häusern und Wohnungen, der vorher von vermeintlichen Polizisten angerufenen Leuten unter anderem in Trier gefahren sein. Der 31-Jährige hat angegeben, nicht gewusst zu haben, warum er die Fahrten unternommen habe. Einmal soll ins hessische Kriftel von dem ihm angeblich unbekannten Hintermann beordert worden sein, um dort 15000 Euro vor dem Haus einer älteren Dame abzuholen. Das Geld habe er zu dem 27-Jährigen nach Idar-Oberstein fahren müssen. Dafür habe er dann 750 Euro bekommen.

Der dritte Angeklagte, ein 23-Jähriger, gibt an, gar nicht gewusst zu haben, warum er mit dem 27-Jährigen mit dem Taxi von Idar-Oberstein nach Schweich gefahren zu sein. Angeblich sollte er sich dort einen Unfallwagen anschauen, den er „schwarz“ reparieren sollte. Davon sei dann aber in Schweich keine Rede mehr gewesen. Stattdessen sei der 27-Jährige nach kurzer Abwesenheit mit einer Tasche zurückgekommen, daraufhin seien sie mit dem Taxi nach Trier gefahren. Zwei ihnen folgende (echte) Polizisten in Zivil hätten sie dann in der Innenstadt festgenommen, hat der 23-Jährige ausgesagt. Die beiden anderen sitzen seitdem in Untersuchungshaft, der 23-Jährige ist unter Auflagen auf freiem Fuß. Der Schaden durch das geklaute Geld und die entwendeten Wertsachen beläuft sich auf weit über 100000 Euro.