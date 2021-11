MISSBRAUCHSSKANDAL : Bischof Bernhard Stein: Familie solidarisiert sich mit Missbrauchsopfern

Selbst die Familie des ehemaligen Bischofs Stein fordert nun einen neuen Namen für den nach ihm benannten Platz am Trierer Dom. Foto: Roland Morgen

Familienangehörige des umstrittenen ehemaligen Trierer Bischofs Bernhard Stein fordern eine Aufarbeitung des Missbrauchs- und Vertuschungsskandals sowie die Umbenennung des nach Stein benannten Platzes. Die Opfer reagieren emotional.

Von Katja Bernardy

Ein Brief von Angehörigen des früheren Trierer Bischofs Bernhard Stein könnte erneut für Wirbel in der Debatte um die Umbenennung des nach dem hohen Geistlichen benannten Platzes in Trier sorgen.

Stein war von 1967 bis 1980 Bischof von Trier, 1975 war er zum Ehrenbürger der Stadt ernannt worden. 2011, fast zwanzig Jahre nach seinem Tod, erhielt der damals neu gestaltete Platz hinter dem Dom seinen Namen. In den vergangenen Jahren wurden mehrfach Vorwürfe laut, der einst hoch angesehene Vorgänger von Hermann-Josef Spital, Reinhard Marx und Stephan Ackermann habe während seiner Amtszeit Missbrauch vertuscht.

Welche Rolle spielte Stein im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche? Dieser Frage war Thomas Schnitzler, Trierer Historiker und Sprecher von Missbit e.V., einem Zusammenschluss von Opfern aus dem Bistum Trier, nachgegangen. Schnitzler hat jahrelang in Archiven recherchiert, Akten gewälzt, mit Betroffenen gesprochen. Dabei wollte er auch mehr darüber wissen, wie Stein mit dem Priester umgegangen war, der ihn selbst und mehr als ein Dutzend weitere Kinder missbraucht hatte und mehrfach versetzt worden war. Das Ergebnis präsentierte Missbit Anfang 2020 in Trier: Drei Fälle zeichnete Schnitzler nach, in denen Stein vertuscht haben soll, und nannte 27 mutmaßliche Täter, deren Vorgesetzter Stein gewesen war. Missbit forderte die Umbenennung des „Bischof-Stein-Platzes“ in „Platz der Menschenwürde“.

Die Grünen im Trierer Stadtrat vertrauten diesen Ergebnissen und stellten einen Antrag mit dem Titel „Aus der Vergangenheit lernen – Sexuellen Missbrauch ächten – Opferwillen respektieren“ auf Umbenennung des Platzes. Im Januar 2021 wurde der Antrag mehrheitlich im Rat abgelehnt – zunächst einmal. Erst solle eine, damals vom Bistum angekündigte und mittlerweile aktive, unabhängige Kommission aufarbeiten, was während der Amtszeit von Stein geschehen sei, so die Begründung der Ratsmitglieder, die ablehnten oder sich enthielten.

Familienangehörige von Stein haben die Debatten verfolgt und sich in einem Brief, der bereits im Sommer dieses Jahres geschrieben, aber erst jetzt bekannt wurde, positioniert. Das nichtöffentliche Schreiben, dessen Inhalt ursprünglich nur für Missbit, Grünen-Politiker und Bischof Ackermann bestimmt war, liegt unserer Zeitung vor. Ein Familienmitglied hat dessen Echtheit bestätigt.

In dem Brief heißt es: „…wir, die Nachkommen von (Name auf Wunsch der Familie entfernt), einem der Brüder von Bischof Bernhard Stein, solidarisieren uns voller Mitgefühl mit den Opfern sexuellen Missbrauchs durch Priester der Diözese Trier in der Zeit unter Bischof Bernhard Stein.“

Weiter steht darin, es gebe keinerlei Entschuldigung oder Rechtfertigung für die Vertuschung solch ungeheuerlicher Straftaten, die zügig durch eine neutrale, kirchenunabhängige Stelle aufgearbeitet werden müssten. „Mit allem Nachdruck unterstützen wir diese mehr als berechtigte Forderung der Opfer. Alles, was im mindesten deren Erinnerungen an Verletzungen und Demütigungen erneut heraufbeschwören oder auslösen könnte, muss vermieden werden (z.B. das Schild ,Bernhard-Stein-Platz’)“.

Auf Anfrage unserer Zeitung sagt Missbit-Sprecher Thomas Schnitzler: „Ich bin von dem Inhalt sehr gerührt.“ Der Brief tröste und ermutige.

Die Familienangehörigen haben die Briefe fast taggleich mit dem Arbeitsbeginn der unabhängigen Kommission verschickt. Deren Mitglieder sind Uwe Christoffer und Karl-Horst Wirz vom Betroffenenbeirat, Petra Hank, Psychologin an der Uni Trier. Herbert Heyd, früherer Abteilungsleiter im saarländischen Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Lutz Raphael, Ordinarius für Neuere und Neueste Geschichte an der Uni Trier und Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Literatur in Mainz, Gerhard Robbers, ehemaliger rheinland-pfälzischer Justizminister, sowie Monica Sinderhauf, Direktorin des Trierer Bistumsarchivs und Kanzlerin der Bischöflichen Kurie. Die Mitglieder sind für drei Jahre ernannt, die Aufarbeitung insgesamt auf sechs Jahre angelegt.