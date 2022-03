Fasten 2022 : Was richtig schwer fällt und wo sich der innere Schweinehund meldet: Das erleben unsere Redakteure beim Fasten

Foto: Getty Images/iStock

Bitburg/Daun/Trier Mit gutem Vorsatz gestartet und nach drei Wochen kläglich gescheitert? So halten unsere Redakteure ihre Fastenzeit durch und berichten, wie es mit dem Verzicht auf Alkohol, Fleisch oder Süßigkeiten so läuft.

Es soll den Willen stärken, den Geist aufs Wesentliche konzentrieren, den Körper entlasten und nebenbei sollen sich auch noch ein paar Kilos verlieren lassen. Fasten ist längst Trend.

Unsere Redakteure wollen wissen, was es bringt und sind an Aschermittwoch hoch motiviert in die ihre persönliche Fastenzeit gestartet. Ob Alkohol, Fleisch, Zigaretten oder Süßigkeiten – jeder hat sich ausgesucht, worauf er bis Ostern verzichten will. Fast die Hälfte ist geschafft. Nur noch gut drei Wochen bis Karfreitag – Zeit, für eine kleine Zwischenbilanz:

Veronika Königer: „Beim Süßigkeiten-Fasten ist mir bisher ganz stark aufgefallen, in welchen Situationen ich überhaupt Süßes esse. Oft ist es eine Belohnung nach einem anstrengenden Tag, oder wenn ich gerade viel Stress habe, aber auch das klassische „ich bin traurig, also brauche ich ein Eis“. Dadurch habe ich angefangen, mal darüber nachzudenken, wie ich in solchen Situationen vielleicht besser reagieren könnte – ein Fußbad als Belohnung, frische Luft gegen den Stress, und in traurigen Momenten lieber ein Gespräch mit Freunden. So habe ich das Gefühl, vom Fasten mehr zu haben als nur den Verzicht auf Zucker. Denn ich glaube, meine „neuen“ Methoden sind deutlich gesünder, als sich einfach nur mit Süßigkeiten vollzustopfen. Jetzt sind natürlich erst drei Wochen vorbei, aber ich hoffe, dass es den Rest der Fastenzeit noch gut klappt – und vielleicht auch darüber hinaus.“

Frank Auffenberg: „Drei Wochen verzichte ich bereits auf den Konsum von Fleisch. Schwierig ist das definitiv nicht – zumindest nicht im Alltag. Statt Aufschnitt genieße ich die Vielfalt der Käsewelt, kaufe überraschend viel Gemüse und Obst, ohne es mir je vorgenommen zu haben und vermisse bisher nichts. Naja, fast nichts. Außerhalb der eigenen Küche ist nämlich nicht alles so rosig wie gedacht: vegetarische belegte Brötchen? Gouda kann sehr langweilig werden. Essengehen im Restaurant? Eine Herausforderung – ich aß noch nie so viele Gnocchi wie in den vergangenen drei Wochen. Für fleischlose Vielfalt müssen wohl tatsächlich spezialisierte Gaststätten besucht werden. Schade. Spannend bleibt der Versuch allemal – auf in die nächsten drei Wochen.“

Sybille Schönhofen: „Wie angekündigt auch gehalten: Keine Zigarette. Manchmal kommt der innere Schweinehund an die Oberfläche und will mich versuchen, aber er wird bislang erfolgreich verscheucht und taucht immer seltener wieder auf. Ich stelle fest, dass meine Abneigung gegen den Geruch von Zigarettenrauch immer größer wird. Das Blöde: In meinen Lieblingskneipen wird kräftig gequalmt. Da bahnt sich doch nicht ein weiterer Verzicht an? Das ist doppelt hart.“

Christian Thome: „Ich war mir sehr sicher, dass ich nicht fasten will. Nicht dieses Jahr. Nicht jetzt, wo langsam die Temperaturen steigen und die Corona-Regeln fallen. Und tatsächlich: Ich bin noch immer absolut glücklicher Nicht-Faster. Es gab in den vergangenen Wochen den einen oder anderen Moment, in dem ich genüsslich einen Schluck aus der Bierflasche nahm und dachte: Wie ätzend wäre das jetzt, wenn ich fasten würde? Ich werde auch die zweite Hälfte der Fastenzeit genüsslich meine Laster ausleben – und dann irgendwann mal wieder verzichten, wenn ich denn will.“

Dagmar Dettmer: „Wie jetzt, kein Sekt zum Start ins Wochenende? Oder das Wiedersehen mit lieben Leuten oder den Wein zum Essen im Restaurant. In den vergangenen Wochen fiel mir mal auf, in wie vielen Situationen und zu wie vielen Gelegenheiten Alkohol ganz selbstverständlich dazu gehört. Und, ja: auch fehlt. Anfangs jedenfalls. Schwer ist die erste Viertelstunde eines solchen Abends, wenn man sich an seinen Vorsatz erinnern und den Schweinehund besiegen muss, der zuflüstert, ach komm, nur diese kleine Ausnahme. Ist das geschafft, läuft es ganz gut und bringt einige Vorteile mit sich: kein Schädel am nächsten Morgen, das Auto kann man selbst noch nach Hause steuern und ein paar Kalorien spart‘s auch. Ich trinke inzwischen alkoholfreien Sekt – aber so richtig schmecken tut der nicht. Weiter durchhalten. Einfach ist es nicht immer.“

Stephan Sartoris: „Von wegen Freiheitstag! Ob das noch was wird? Der gemeine Vulkaneifeler wartet jedenfalls auf das Erreichen der 3000er Inzidenz, da müssen die guten Vorsätze für die Fastenzeit erst mal zurück stehen. Oder? Okay, Sie ahnen schon: Es ist kaum eine Ausrede zu billig, um davon abzulenken, dass es mit dem Engagement nicht ganz so weit her ist wie angesagt. Aber zu meiner Ehrenrettung: Ich hab tatsächlich die Laufschuhe entstaubt, bin wirklich jerannt, und zwar diverse Male - okay, es hätten aber auch ein paar Mal mehr sein können. Eingetroffen ist die Prognose, dass es etwas dauern würde, bis auf die Plackerei des Wiedereinstiegs die Glückshormone folgen. Die haben sich (noch) extrem rar gemacht. Aber deswegen in den Sack hauen? Keine Option! Bis Ostern (und drüber hinaus) gilt nach wie vor: Et jet jerannt!“