Brauchtum : Schunkeln mit Abstand? Kaum denkbar!

Jecken feiern im Karneval. Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) hat sich wegen der Corona-Pandemie skeptisch geäußert, ob im kommenden Winter Karneval stattfinden kann. Das wird auch in der Region diskutiert. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Trier Noch ist Fastnacht nicht abgesagt. Doch es wird immer unwahrscheinlicher, dass ab 11.11. ausgelassen gefeiert werden kann. Auch private Feiern und größere Veranstaltungen könnten wieder eingeschränkt werden.

Als der Karnevalsdachverband Rheinische Karnevals-Kooperationen (RKK) bereits im Mai seinen Mitgliedsvereinen empfohlen hatte, in der kommenden Session auf Fastnachtsveranstaltungen zu verzichten, hagelte es Kritik. Es sei noch viel zu früh, über eine Absage zu entscheiden, hieß es damals von vielen Karnevalsvereinen. „Stand heute wäre der Karneval mit Abstandsgebot, Kontaktauflagen etc. nicht vorstellbar. Daher empfehlen wir unseren Vereinen, bei den aktuellen Planungen genau dies zu berücksichtigen“, stellte RKK-Präsident Hans Mayer daraufhin klar.

Drei Monate später und drei Monate vor Beginn der kommenden Session scheint es jedoch angesichts wieder deutlich steigender Infektionszahlen immer unwahrscheinlicher, dass Karneval in bekannter Form – mit Ordensfesten, Sitzungen, Partys und vollen Straßen bei Umzügen – stattfinden kann.

Zwar ringt sich derzeit noch keiner der Verantwortlichen zu einer bundesweiten Absage durch. Doch geht derzeit wohl kaum ein Politiker oder Vereinsverantwortlicher davon aus, dass zwischen 11.11. und 16. Februar nächsten Jahres Narren ausgelassen feiern werden. „Karneval lebt gerade von Nähe und Geselligkeit, in wie weit dies mit Abstands- und Hygieneregeln umsetzbar ist, ist sicherlich mehr problematisch“, sagt Andreas Peters. Er ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK). Diese will gemeinsam mit ihren Mitgliedsvereinen Anfang September entscheiden, ob und wie die Session stattfinden soll. Es sind aber nicht nur die Hygienevorgaben, die die Fastnachter vor Probleme stellen. Der ehrenamtliche Karneval werde im Wesentlichen durch Eintrittsgelder und Sponsoren, Freunde und Gönner finanziert, sagt Peters. „Erste Gespräche lassen bereits erahnen, dass es aufgrund der coronabedingten wirtschaftlichen Situation vieler Firmen hierbei zu erheblichen Problemen kommen wird.“ Peters begrüßt, dass sich die Politik mit der Problematik Karneval in Corona-Zeiten auseinandersetzt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Dienstag gesagt, dass er sich Karneval während einer Pandemie nicht vorstellen könne. Peters: „Die angedachte pauschale Absage des Karnevals würde Fakten schaffen und vielen Karnevalsvereinen somit eigene, sicherlich schwierige, Entscheidungen ersparen.“

Derweil werden auf der ATK-Internetseite die ersten Termine für die kommende Session angekündigt. Wie auch bei anderen Karnevalsvereinen. Einige haben sich bereits auf Alternativen festgelegt wie etwa die Wittlicher Karnevalsvereine. Sie wollen an Fastnacht mit kleineren Veranstaltungen durch die Stadtteile tingeln und die eigentlichen tolle Tage in den Sommer auf das Wochenende nach Fronleichnam verlegen. Noch hat sich das Land nicht dazu geäußert, wie es angesichts wieder steigender Neuinfektions-Zahlen zu möglichen Großveranstaltungen steht. Diese sind bis 31. Oktober verboten. Die derzeitige Corona-Verordnung des Landes ist noch bis 31. August gültig. Darin sind Veranstaltungen wie etwa Konzerte mit bis zu 150 Besuchern in Räumen und mit zu 350 Teilnehmern im Freien erlaubt. Bevor die Zahlen wieder derart deutlich gestiegen sind, wurde erwartet, dass es bei der nächsten Verordnung weitere Lockerungen bei den Veranstaltungen kommt, dass wieder mehr Zuschauer erlaubt werden. Das scheint derzeit jedoch unwahrscheinlich zu sein. Bei stark steigenden Infektionszahlen seien 150 Gäste bei einer Feier zu viel, sagt Günther Matheis, Präsident der Landesärztekammer. Um das Ansteckungsrisiko auch im Herbst und Winter zu verringern, sollten sich die Länder bald auf einheitliche Regeln für private und öffentliche Feiern verständigen, fordert der Mediziner aus Trier. „Wichtig sind Obergrenzen für Gäste und Konzepte zum Lüften. Je größer die Zahl der Feiernden gerade in geschlossenen Räumen ist, desto wahrscheinlicher ist jemand dabei, der die anderen ansteckt.“ Gastronome befürchten, dass es erneut zu Einschränkungen kommen könnte, etwa bei geschlossenen Gesellschaften. Bis zu 75 Personen sind bei privaten Feiern zugelassen. Doch diese Grenze werde kaum ausgenutzt, berichtet Andrea Weber, Besitzerin des Hotels Deutscher Hof. Falls es überhaupt private Feierlichkeiten in ihren Räumen gebe, dann würden dazu allenfalls die engsten Familienmitglieder eingeladen, „maximal 15 bis 20 Personen“. Weber sagt: „Große Familienfeiern sind out. Fast alle Hochzeitsfeiern wurden auf nächstes Jahr verschoben.“ Sollte es aufgrund steigender Infektionszahlen wieder zu Einschränkungen für private Feiern kommen, dann würde das erneute Einbußen für sie und ihre Kollegen in der Gastronomie bedeuten.