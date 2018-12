Der Mittelständler Feluwa Pumpen GmbH aus Mürlenbach ist in China erfolgreich. Einen Messebesuch in Shanghai gab es nun sogar mit dem chinesischen StaatspräsidentenXi Jinping. Rund die Hälfte des Exports des Eifeler Pumpenherstellers, welcher einen Anteil von 85 Prozent an der Produktion hält und in sechzig Länder geht, entfällt auf das Reich der Mitte. Von Angelika Koch

Feierlich ging es zu bei einer Zeremonie auf der ersten Internationalen Importmesse in Shanghai. Feluwa-Chef Rudolf Gänsl unterzeichnete einen Vertrag mit der staatlichen China Energy Investment Corporation (CHN), dem weltweit größten Energieversorger. Das Auftragsvolumen spricht Bände: Fünf neue Pumpen an die CHN und sechs weitere an ein großes chinesisches Ingenieurbüro setzen eine Entwicklung fort, die vor etlichen Jahren bereits von Gänsls Vorgänger Heinz M. Nägel angestoßen wurde. Mehr als 500 Pumpen aus der Eifel sind in China im Einsatz, vor allem im Energiesektor, im Umweltbereich und in der Aluminiumherstellung. Die hermetisch dichten Schlauchmembranpumpen von Feluwa sind spezialisiert auf den Transport aggressiver oder schwieriger Stoffe, die besondere Sicherheitsstandards erfordern.

Die Märkte in Deutschland oder der EU bieten für das mitten im Kylltal bei Gerolstein gelegene Unternehmen keine nennenswerten Wachstumspotenziale mehr, darum geht es oft nach Fernost, Australien oder Südafrika. Sich hineindenken in globale Zusammenhänge ist ein Muss. Wie gelingt das mit einem Team aus der Eifel? „Niemand wird mit internationalem Flair geboren: Wer zu uns kommt, der wird mit Sprachkursen und Infos über die Mentalität der anderen Kulturen sukzessive fit gemacht, Erfahrene arbeiten mit Newcomern zusammen“, erläutert Gänsl die Weltoffenheit „made in Mürlenbach“. Mit hoher eigener Ausbildungsquote, flexiblen Arbeitszeitmodellen sowie der Möglichkeit dualer Studien in Maschinenbau und Elektrotechnik steuert man dem in der Branche allgegenwärtigen Fachkräftemangel entgegen. „Außerdem bieten wir spannende Projekte. So braucht man sich mit Standort Eifel auf dem Arbeitsmarkt nicht zu verstecken.“

Feluwa wurde von der London Stock Exchange Group kürzlich als eines der 1000 inspirierendsten Unternehmen Europas gekürt. „Das geht nur, wenn man sich selbst gut positioniert, positiv auffällt und zum Beispiel auf Fachkongressen präsent ist“, erläutert Marketingleiter Ralf Scherer den Weg dorthin. „Solche Publicity bekommt man nicht geschenkt, man muss sie sich verdienen.“ Es sei ein Prozess, der niemals aufhöre. Zum dafür notwendigen unternehmerischen Biss gehören, so Scherer und Gänsl, auch die Mitarbeiter der eigenen Tochtergesellschaften und Partner in den Abnehmerländern. „In China sitzt unser bester Agent überhaupt, ein echter ‚Jäger‘ mit Ambitionen, der die Technik und die Mentalität gleichermaßen kennt.“

Die einst für deutsche Firmen gravierende Problematik der chinesischen Neigung, alles zu kopieren und zu imitieren, sei für Feluwa nicht mehr relevant. „Die Chinesen sind weltweit führend bei Patentanmeldungen. Aber wir sind technologisch die Besten in einer Nische, bei denen auch China auf die sensorische und funktionelle Qualität des Originals setzen muss. Unsere Pumpen sind wichtig für enorm teure Herzteile ganzer Industrien“, erläutert Gänsl, warum sein mittelständischer Betrieb gelassen ist und auf Wachstum setzt.

FOTO: TV / privat

FOTO: TV / privat

Derzeit werde am Standort Mürlenbach massiv in Maschinen, größere Montageflächen und einen besseren Materialfluss investiert: „Es brummt richtig.“

FOTO: TV / privat