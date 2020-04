Veranstaltungen : Oktober-Gaudi in der Region mit Mundschutz?

Im vergangenen Jahr sah es beim Auftritt Mia Julia beim Oktoberfest in Wittlich so aus. Noch ist das Event für 2020 nicht abgesagt. Foto: TV/Rudof Höser

Trier/Wittlich Die Organisatoren von Großveranstaltungen in der Region hängen in der Luft. Viele Schausteller fürchten um ihre Existenz.

Es bestehe eine gewisse Restchance, meint Winfried Bungert. Der 40-Jährige richtet das Wittlicher Oktoberfest aus. Rund 60 000 Besucher sind im vergangenen Jahr in das Festzelt gekommen. Noch steht der Termin für dieses Jahr. Alle Künstler sind schon gebucht. Doch ob im Oktober die Massen wieder schunkeln und die vollen Maßkrüge stemmen, steht noch nicht fest. Bislang sind alle Großveranstaltungen in Deutschland bis 31. August verboten. Damit soll verhindert werden, dass sich das Coronavirus ausbreitet. Noch ist unklar, wie es nach diesem Datum weitergeht. Ob dann kleinere Veranstaltungen erlaubt sind. Oder auch welche Auflagen es für Feste geben wird. „Mit Mundschutz Oktoberfest feiern, lässt sich schwer vorstellen“, sagt Bungert. Notfalls plane er eine kleinere Version des Oktoberfests, mit weniger Besuchern. Anders als in München, wo gestern das Oktoberfest abgesagt worden ist, kämen nach Wittlich nicht Besucher aus aller Welt, allenfalls aus der näheren und weiteren Umgebung, vielleicht noch aus Belgien, den Niederlanden und Luxemburg. Von sich aus absagen, kann Bungert das Oktoberfest nicht. Dann, so sagt er, bleibe er auf all seinen Kosten sitzen, müsse die gebuchten Künstler zahlen. Wenn es ein offizielles Verbot gebe, dann könne er die bereits geschlossenen Verträge kündigen.

Wie viele andere Veranstalter hängt er derzeit in der Luft. Niemand kann ihnen sagen, wie die Lage nach dem 31. August ist. Ob das Verbot dann womöglich noch verlängert wird. Vielleicht sogar bis zum Jahresende. Dann stünden womöglich auch die Weihnachtsmärkte auf der Kippe. Das würde für viele Schausteller in Rheinland-Pfalz wohl das endgültige Aus bedeuten, befürchtet Achim Müller. Der Landesvorsitzende des Verbandes des Markt-, Reise- und Schaustellergewerbes spricht von einem „ganz, ganz schlimmen Jahr“. Fast alle größeren Jahrmärkte seien abgesagt. Und die Veranstalter von kleineren Festen und der ein oder anderen Kirmes seien verunsichert, ob diese überhaupt stattfinden dürfen. Noch immer ist nicht eindeutig festgelegt, welche Größenordnung eine Veranstaltung haben darf, um nicht unter das Verbot zu fallen. Müller, der die Interessen von 38 Schaustellerbetrieben im Land vertritt, ärgert sich in dem Zusammenhang massiv über Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CSU). Dieser hatte gesagt, dass Volksfeste am ehesten verzichtbar seien. Damit habe er noch mehr zur Verunsicherung beigetragen, sagt Müller. Die Schausteller seien in der Lage mögliche Auflagen zu erfüllen: Mehr Sanitäranlagen, Aufstellen von Desinfektionsstellen vor den Ständen und Karussellen, Benutzen vom Mundschutz, Einhalten des erforderlichen Abstands. Viele der Betriebe hätten seit den vergangenen Weihnachtsmärkten keine Einnahmen mehr erzielt. Die komplette Frühjahrssaison sei ausgefallen. Und für die nächsten Monate gebe es keine Perspektiven. Viele seiner Kollegen stünden kurz vor der Insolvenz.

Die Schausteller befürchten, dass die Absage des Münchener Oktoberfests im Herbst diesen Jahres Auswirkungen auf weitere Veranstaltungen in diesem Zeitraum haben könnte, dass diese vorsorglich abgesagt werden könnten. Er habe Verständnis für die Entscheidung in München, sagt Hans-Jürgen Lichter. Er veranstaltet seit einiger Zeit Oktoberfeste in Koblenz und in Riol (Trier-Saarburg). Die Planungen für beide Feste seien längst abgeschlossen, die Verträge stünden, sagt Lichter. Beide Veranstaltungen hätten andere, viel kleinere Dimensionen, als die Wiesn in München. Daher hofft er, dass er seine Oktoberfeste nicht absagen muss. Das hänge auch davon ab, wie in Rheinland-Pfalz Großveranstaltungen definiert würden.

Wenn er nicht mehr als 1000 Besucher in das Zelt in Riol lassen dürfe, dann rechne sich das Fest nicht mehr. Wenn das Oktoberfest nicht stattfinde, dann bedeute das einen Schaden von mindestens 100 000 Euro. Es könnte auch mehr werden. Dann nämlich, wenn erst wenige Wochen vor dem Fassanstich klar ist, dass das Oktoberfest nicht in der geplanten Form oder gar nicht stattfinden kann.

Zudem kämen noch die Kosten für das womöglich bereits aufgebaute Zelt und die gesamte Technik und Infrastruktur hinzu. Wenn er rechtzeitig Klarheit habe, dann könne er das für dieses Jahr geplante Programm eins zu eins auf nächstes Jahr verlegen.