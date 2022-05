Freizeit : Wo in diesem Sommer wieder groß gefeiert wird

Foto: Roland Morgen

Nach zwei Jahren Zwangspause durch die Restriktionen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gibt es in diesem Sommer in der Region Trier wieder dutzende kleiner und größere Gelegenheiten zum Feiern. Hier ein Überblick über die größeren Feste an Mosel und Saar, im Hunsrück und in der Eifel in diesem Sommer:

Altstadtfest Trier: 10. bis 12. Juni

Mythos Mosel: 11. und 12. Juni

Hillesheimer Kirmes: 24. bis 27. Juni

Prümer Sommer: Start 26. Juni, dann donnerstags bis 18. August

Heimatfieber Kröv (vormals: Internationales Trachtentreffen): 30. Juni bis 3. Juli

Stadtfest Bitburg (vormals: Folklore-Festival/Grenzlandtreffen): 8. bis 11. Juli

Heimatfest Zurlauben (unter Vorbehalt): 8. bis 11. Juli

Stadtwoche Hermeskeil (voraussichtlich): 9. bis 17. Juli

Heimat- und Weinfest Konz: 15. bis 18. Juli

Serriger Wein- und Heimatfest: 23. Juli

Gerolsteiner Kirmes: 29. Juli bis 1. August

St. Anna-Kirmes Morbach: 29. Juli bis 2. August

Trierer Weinfest in Olewig: 5. bis 8. August

Jeck to School, das Karnevalsfestival in Speicher: 6. und 7. August

Dauner Laurentiuskirmes: 6. bis 10. August

Säubrenner-Kirmes in Wittlich: 19. bis 23. August

Trierer Viezfest auf dem Domfreihof: 20. August

Burgenfest Manderscheid: 27. bis 28. August

Saar-Riesling-Sommer: 27. bis 28. August

Ayler Dorfkirmes: 27. bis 29. August

Keller Kirmes: 27. bis 29. August

Weinfest der Mittemosel: 1. bis 5. September