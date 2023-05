Ermittlungen laufen Corona-Tests falsch abgerechnet: Teststellen-Betreiber aus der Region verhaftet

Zeitweise gab es sie gefühlt an jeder Ecke: Corona-Teststellen. In Zelten, in leerstehenden Geschäften, Hallen oder in Drive-ins konnte man sich testen lassen. Während der Corona-Pandemie finanzierte der Bund kostenlose und unbegrenzte Corona-Tests für alle. Ende Februar endete dieser Anspruch. Viele Anbieter der Bürgertests witterten das große Geschäft. Einige Betreiber rechneten mehr Tests ab, als tatsächlich durchgeführt wurden. Angesichts der Masse an Teststellen hat es kaum Kontrollen gegeben.