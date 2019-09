Feuer : Feuer in Luxemburger Tiefgarage: Auto in Brand geraten

Foto: TV/Direction générale Luxemburg

Luxemburg In einer Tiefgarage in Luxemburg-Stadt ist heute Mittag ein Feuer ausgebrochen. Ein Auto ist in Brand geraten. Das Feuer griff auf weitere Fahrzeuge über.

Kurz vor Mittag gingen zahlreiche Notrufe bei der Notrufzentrale in Luxemburg ein. Die Anrufer meldeten starke Rauchentwicklung in der Tiefgarage Rousegäertchen, in der Nähe des Luxemburger Hauptbahnhofes.

Als die ersten Feuerwehren eintrafen, stellten sie fest, dass in der ersten Ebene der Tiefgarage ein Auto brannte und der Brand zum Teil bereits auf vier andere Fahrzeuge übergegriffen hatte. Mit schwerem Atemschutz kämpften sich die Feuerwehrleute durch die Tiefgarage, um festzustellen, ob sich noch Menschen darin befanden.

Laut Einsatzbericht herrschte dichter Rauch, schlechte Sicht und hohe Temperaturen in der Tiefgarage. Gegen 12.30 Uhr meldete der Einsatzleiter, dass der Brand unter Kontrolle war – gegen 13.15 Uhr war das Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Foto: TV/Direction générale Luxemburg