Koblenz Ende des Monats steht ein spektakulärer Prozess bevor. Der ehemalige rheinland-pfälzische Finanzminister Ingolf Deubel muss sich wegen Untreuevorwürfen vor Gericht verantworten. Hintergrund ist das Jahre zurückliegende Finanzdesaster beim Ausbau des Nürburgrings.

Der ehemalige rheinland-pfälzische Finanzminister Ingolf Deubel (SPD) muss sich ab Ende Januar erneut vor Gericht verantworten. Das teilte am Mittwoch das Koblenzer Landgericht mit. Dem 69-Jährigen werden von der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit dem Ausbau des Nürburgrings verschiedene Untreue-Delikte sowie eine falsche uneidliche Aussage zur Last gelegt.

Deubel war im April 2014 wegen Untreue in 14 Fällen zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Vor vier Jahren hatte der Bundesgerichtshof das Urteil teilweise wieder aufgehoben. Deshalb wird nun in Koblenz vor einer anderen Strafkammer des Landgerichts neu verhandelt. Bislang sind nur zwei Verhandlungstermine angesetzt. Ob das reiche, sei aber noch offen, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts.