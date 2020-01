Gesundheit : Mehr Geld für kleine Krankenhäuser

Trier/Mainz Finanziell angeschlagene Kliniken können jetzt Zuschüsse beantragen.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will kleineren Krankenhäusern ermöglichen, dass sie zusätzlich von den Krankenkassen Zuschüsse beantragen können. Das Kabinett hat eine entsprechende Verordnung verabschiedet, mit der solche Sicherstellungszuschläge möglich gemacht werden. Insgesamt acht Krankenhäuser im Land können diese beantragen. In der Region sind das die Kliniken in Saarburg, Wittlich und Hermeskeil. Ohne die zusätzliche Förderung durch die Krankenkasse sei der Betrieb des Hermeskeiler Krankenhauses kaum noch wirtschaftlich machbar, sagt Heribert Frieling, Sprecher des Klinikträgers Marienhaus GmbH. Mit dem Beschluss der Landesregierung sei nun der Weg frei, den Zuschuss zu beantragen. Auch das Saarburger Krankenhaus ist finanziell angeschlagen. Träger ist der Kreis Trier-Saarburg. Wegen eines stetigen Defizits musste dieser in den vergangenen Jahren immer mehr Geld zuschießen. 6,7 Millionen Euro waren es im vergangenen Jahr.