Jugendkriminaliät : Vom Täter zum hoffnungsvollen Fall

Trier Flucht, Trauma, Gewalt und Drogen: Ein 18-Jähriger ist abgedriftet und kämpft sich zurück ins Leben.

Der 18-Jährige, der im Büro des Vereins Starthilfe sitzt, entspricht dem Klischee des jugendlichen Straftäters mit Migrationshintergrund. Längerer schwarze, krause Haare auf dem Kopf, abrasiert an den Seiten. Dunkelbraune Haut. Der Junge versteht und spricht Deutsch. Seine Herkunft kann er aber nicht verleugnen: Er stammt aus Syrien. 2015 ist er als 13-Jähriger nach Deutschland gekommen. Seine Geschichte ist beispielhaft . Sie ist allerdings nicht typisch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge oder Ausländer, die in der Region laut Polizei nicht häufiger kriminell werden als junge Deutsche. Die Geschichte des Syrers ist typisch, weil sie zeigt, wie Alkohol, Drogen und Gewalt zusammenhängen. Besonders wird sie, weil der junge Mann ein normales Leben anfangen möchte.

Vor fünf Jahren sah das noch anders aus. Die Gewalt in seinem Heimatland brennt sich in sein Gedächtnis. Er habe gesehen, wie Menschen brutal ermordet worden seien, erzählt der 18-Jährige. Der islamische Staat habe auch seine beiden Brüder getötet. Die Leichen hätten die Terroristen schlimm zugerichtet und dann als Warnung vor das Haus seiner Eltern gelegt. Das ist damals ausschlaggebend. Er flieht als 13-Jähriger zusammen mit seinem 14-jährigen Cousin, aber ohne Erwachsene vor der Gewalt in Syrien nach Europa. Über Frankreich, wo ein Onkel von ihm lebt, kommt er nach Trier, wo eine Tante wohnt. Doch in deren Haushalt habe es nur Streit gegeben, erzählt er. Deshalb sei er weggelaufen und zusammen mit seinem Cousin in einer Wohngruppe untergekommen.

So gerät er in die falschen Kreise. Er säuft, kifft und nimmt harte Drogen. Die schlimmen Erfahrungen, die er trotz seines jungen Alters mit sich herumträgt, kann er nicht verarbeiten. Immer wieder kommt es zu Gewaltausbrüchen. Er prügelt sich, der Teufelskreis dreht sich. Mit den Drogen will der Junge vergessen, was er erlebt hat. Das Trauma geht aber nicht weg. „Ich habe alles im Kopf gehabt“, sagt er. Seine toten Brüder, das Töten. Die Drogen hätten all das noch schlimmer gemacht. Wegen Drogen und Schlägereien muss er sich dreimal vor Gericht verantworten. Er leistet Sozialstunden, macht Drogenscreenings und lebt in betreuten Wohneinrichtungen. Zunächst fruchtet das nicht.

2016 beantragt der damals 14-Jährige den Nachzug seiner Familie. Die deutschen Behörden lehnen den Antrag ab. Der Jugendliche hängt weiter mit den anderen Jungs rum: im Palastgarten, am Bahnhof, am Petrisberg in Trier. Auch in der Eishalle in Bitburg gerät der Syrer in eine Schlägerei. Die Opfer oder Kontrahenten stammen meist aus dem gleichen Milieu wie er. „Es gab immer Stress. Ich war schnell aggressiv“, sagt er. Unbeteiligte habe er nie angegriffen, versichert er. Polizisten auch nicht.

Alle Hilfsansätze scheitern zunächst. Niemand findet Zugang. Pädagogen und auch eine Psychologin, die mit ihm über seine Traumatisierung sprechen will, dringen nicht zu ihm durch. Erst als er 2018 im Haus des Jugendrechts in Trier an den Verein Starthilfe gerät, ändert sich das. „Ich werde hier geliebt“, sagt er. Er fühle sich geborgen. Er lebt wieder zusammen mit seinem Cousin in einer Wohngruppe, aber hält sich nun an die Regeln. Dazu gehören nicht nur der Verzicht auf Drogen und Gewalt, sondern auch Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Der 18-Jährige entwickelt sich zu einem zuverlässigen Arbeiter mit Hoffnung auf einen Job. Sein Weg könnte zum Vorbild werden, weil er ein normales Leben zu führen versucht. Einen Schulabschluss hat er zwar nicht geschafft, vor allem wegen Sprachbarrieren. Aber er hat inzwischen mehrere Praktika absolviert: unter anderem bei einem Autohändler und einer Gartenbaufirma. Er hoffe auf einen festen Job, sagt er und wirkt dabei hoffnungsvoll. Auf die Frage, ob es in Trier auch das Potenzial für Krawalle wie in Stuttgart oder Frankfurt gebe, sagt der junge Mann: „Nein, zumindest nicht in den Kreisen, in denen ich mich aufgehalten habe.“