Unterkünfte und Geld fehlen Lage spitzt sich weiter zu: Flüchtlingsaufnahme bringt Kommunen in der Region an ihr Limit

Der Hilferuf aus den Kommunen ist nicht zu überhören. „Sämtliche Kommunen in Rheinland-Pfalz sind bei der Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen am Limit“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Gemeinde- und Städtebund, Landkreistag und Städtetag. Die kommunalen Spitzenverbände fordern eine Begrenzung und Steuerung der Zuwanderung. Bei der Finanzierung sehen sie das Land in der Pflicht. Dieses habe den Kommunen die Aufgabe der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen übertragen. Folglich müsse es auch vollständig für die Kosten aufkommen, heißt es in der Forderung der drei Verbände. Bund und Länder stritten am Mittwoch beim Flüchtlingsgipfel um eine Lösung des Problems.