Flugverkehr : Flugausfälle möglich: Ab Freitag Streik bei Ryanair in mehreren Ländern

Am Wochenende streiken Ryanair-Mitarbeiter in mehreren Ländern. Foto: dpa Foto: dpa/Marcel Kusch

Trier In mehreren Ländern etwa in Spanien, Belgien, Portugal und Frankreich wollen Mitarbeiter der Fluggesellschaft Ryanair streiken. Es wird damit gerechnet, dass Flüge ausfallen. Spanien-Urlaubern droht im Juli weiteres Ungemach. Gleich an drei Wochenenden wollen Flugbegleiter der Airline Easyjet ihre Arbeit dort niederlegen.