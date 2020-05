Flugverkehr : Ryanair und Luxair wollen schon bald wieder starten

Lautzenhausen/Luxemburg Die irische Fluggesellschaft Ryanair hat angekündigt, ab 1. Juli 40 Prozent ihrer Flüge wieder aufzunehmen. Voraussetzung dafür sei die „Aufhebung der Regierungsbeschränkungen für Flüge innerhalb der EU und der Einführung wirksamer Maßnahmen für die Gesundheit der Öffentlichkeit an den Flughäfen“.

Noch bis 14. Juni gelten in Deutschland weltweite Reisewarnungen. Ryanair kündigt an, einen täglichen Flugplan mit fast 1000 Flügen anzubieten und „damit 90 Prozent des Streckennetzes aus der Zeit vor der Covid-19-Krise“ wiederherzustellen. Ryanair-Flüge vom Hahn und ab Luxemburg ab Juli können bereits gebucht werden. Um die Übertragung des Coronavirus zu verhindern, sollen die Passagiere am Flughafen und an Bord laut Ryanair Gesichtsmasken tragen.