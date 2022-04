Luftverkehr : Insolvenzverwalter zuversichtlich: Flughafen Hahn könnte weiter bestehen bleiben

Bad Kreuznach Geht der Flugbetrieb auf dem Hahn auch nach dem Verkauf weiter? Der Insolvenzverwalter des Airports hat sich in dieser Hinsicht jedenfalls positiv zu einer möglichen Zukunft geäußert.

Der Insolvenzverwalter des Flughafens Hahn, Jan Markus Plathner, ist zuversichtlich, dass der Flugbetrieb auch nach einem Verkauf weitergehen kann. „Wir glauben, dass wir auf einem guten Weg sind“, sagte Plathner am Rande der Gläubigerversammlungen in Bad Kreuznach. Es gebe einige Interessenten, die sich auch für den Flughafenbetrieb interessierten. Namen möglicher Investoren nannte Plathner nicht. Auch machte er keine näheren Angaben zu konkreten Konzepten. In den nächsten sechs bis acht Wochen könnte es Klarheit geben, ob und an wen der Flughafen verkauft werde, sagte Plathner.