Wirtschaft : Flughafen Hahn: Mehr Passagiere in den ersten drei Monaten, aber deutlich weniger als vor Corona

Lautzenhausen Um mehr als 400 Prozent ist die Zahl der Passagiere auf dem Flughafen Hahn im ersten Quartal 2022 gestiegen. Aber ein wirklicher Grund zum Jubeln ist das alleine noch nicht.

Vor drei Jahren wurden im ersten Quartal 380.066 Passagiere gezählt, was bereits einem Rückgang von 17,1 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum 2018 entsprochen hat. In den ersten drei Monaten in diesem Jahr landeten und starteten am Hahn 168.840 Fluggäste, vor einem Jahr waren es etwas mehr als 31.000. Der ADV spricht in seinem aktuellen Bericht von einer großen Reiselust in Deutschland. Er erwartet eine „dynamische Entwicklung“ während des Sommerflugplans. Die Zahlen aus dem ersten Quartal zeigten, dass mit einem Minus von 51,1 Prozent noch knapp die Hälfte der Rei­sen­den aus 2019 auf den deutschen Flughäfen fehlten.