Flugverkehr : Flughafen Hahn: Gute Nachrichten von Ryanair, schlechte von der EU

Trier Was die irische Billigfluglinie in den kommenden Monaten auf dem Hunsrück plant und wie sich ein Urteil aus Luxemburg für den Airport in Zukunft auswirken könnte.

Die irische Fluggesellschaft Ryanair wird den Hahn vorerst nicht aufgeben. Gerade erst hat sie den Sommerflugplan für den Hunsrückflughafen vorgestellt und dabei vier neue Verbindungen (Agadir, Mykonos, Zagreb und Treviso) angekündigt. Im Vergleich zum Vor-Corona-Sommer 2019 erhöht sich nach Angaben der Fluggesellschaft die Zahl der wöchentlichen Flüge vom Hahn von 70 auf 77. Mit 30 Verbindungen insgesamt werden fünf mehr angeboten als vor zwei Jahren.

Vor Beginn der Reisesaison fährt Ryanair sein Angebot in Deutschland wieder hoch. Insgesamt 250 Verbindungen, darunter 24 neue, würden im Sommer von Deutschland angeboten, kündigte Jason McGuinness, Verkaufsdirektor der Airline, an. Ryanair setzt offenbar darauf, dass die Kunden nach den coronabedingten, monatelangen Reiseeinschränkungen in diesem Jahr wieder in Urlaub fliegen wollen. Die Fluggesellschaft hatte kürzlich mitgeteilt, wegen der Corona-Krise im vergangenen Jahr einen Verlust von rund einer Milliarde Euro gemacht zu haben. Die Zahl der Passagiere brach gegenüber dem Vorjahr um rund 80 Prozent ein.

Mit der Veröffentlichung des Sommerflugplans und einer – wenn auch geringen – Erhöhung der Verbindungen, treten die Iren auch Gerüchten entgegen, sie würden dem Hahn den Rücken kehren. Der finanziell angeschlagene Flughafen, der mehrheitlich dem insolventen chinesischen Staatskonzern HNA gehört, ist da­rauf angewiesen, dass das Passagiergeschäft wieder in Gang kommt. Im ersten Quartal dieses Jahres ging die Zahl der Flugreisenden um 83,7 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum zurück. Allerdings legte die Fracht gleichzeitig um 52,5 Prozent zu. Ryanair, das 1999 auf dem Hahn die erste Basis außerhalb Irlands eröffnete, ist der wichtigste Kunde des Flughafens. Seit Ende April verbindet zudem die moldauische Fluggesellschaft Flyone die Hauptstadt des Landes, Kischinau, zwei Mal die Woche mit dem Hahn.

Es ist aber nicht nur die unsichere Zukunft des Hahn-Mutterkonzerns HNA, die den Airport-Verantwortlichen Sorgen bereitet, sondern auch ein Urteil des EU-Gerichts in Luxemburg. Die Richter haben kürzlich entschieden, dass die von der EU-Kommission genehmigten und vom Land Rheinland-Pfalz gezahlten Betriebsbeihilfen für den Hahn nicht rechtens sind. Für 2017 und 2018 hat das Land insgesamt 10,2 Millionen Euro an die Flughafengesellschaft gezahlt.

Beim Verkauf der landeseigenen Anteile an HNA im Jahr 2017 vereinbarte die Landesregierung, dass sie Betriebsbeihilfen für den Flughafen bis zu einer Höhe von 25,3 Millionen Euro bis längstens 2024 zahlt. Damit sollten operative Verluste ausgeglichen werden. Die Europäische Kommission genehmigte diese Beihilfen im Juli 2017. Im Jahr 2018 betrug das Minus auf dem Hahn rund fünf Millionen Euro.

Sollte das Luxemburger Urteil Rechtskraft erlangen, könnte die Rück­zahlung der bereits gewährten Beihilfen drohen.

Der Luftfahrtexperte Christoph Brützel sagte unserer Redaktion, dass HNA im Fall von ausbleibender finanzieller Hilfe des Landes die operativen Kosten des Flughafens auf ein Minimalniveau zurückfahren könnte. Das wiederum könnte zulasten der Billigflieger und von Arbeitsplätzen gehen. Der Experte aus Meerbusch geht aber davon aus, dass HNA weiter am Hahn festhalten werde als „Brückenkopf und potenziellem Ankerpunkt für chinesische Logistikinteressen“.